Um homem foi preso depois de tentar atirar na vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira (1º), em Buenos Aires. Ela chegava em casa e passava por uma multidão de militantes quando o homem apareceu com uma arma de fogo em punho mirando na cabeça de Kirchner. O suspeito, segundo o jornal Clarín, é o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos.

Pessoas que acompanhavam a vice-presidente conseguiram impedir o ataque e Fernando foi preso pela Polícia Federal argentina. Cristina estava cumprimentando as pessoas e autografando livros em frente à sua casa, no bairro da Recoleta, no momento do atentado. A arma teria falhado.

Brasileiro é preso após tentar atirar contra Cristina Kirchner https://t.co/O9SAfYBV5k



A vice-presidente da Argentina estava chegando em casa quando o homem armado apontou contra seu rosto #Correio24h pic.twitter.com/1sqG2zyOCx — Jornal Correio (@correio24horas) September 2, 2022

Imagens mostram o momento do ataque. Kirchner chega a ver a arma, põe as mãos na cabeça e se abaixa.

Ainda de acordo com o Clarín, o brasileiro é motorista de aplicativo e já teria sido preso em março de 2021 por por contravenção e porte de arma não convencional, em La Paternal, onde mora. Na época, ele foi preso com uma faca e alegou que usava para defesa pessoal.