Brasileiro é preso pela PF e Interpol em Portugal suspeito de pornografia infantil

Um cearense de 40 anos suspeito de pornografia infantil e estupro de vulnerável foi preso nesta quinta-feira, 22, em Portugal, durante uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) com a Interpol. O homem não teve a identidade revelada. Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão em um imóvel de Fortaleza.

As ações foram autorizadas pela Justiça Federal a partir de um inquérito instaurado no começo deste ano pela PF no Ceará. A investigação apura denúncias sobre casos de produção, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes na internet.

As investigações da PF apontam que o alvo da operação teria produzido e divulgado conteúdo pornográfico infantojuvenil e abusado sexualmente de crianças e adolescentes. A corporação informou que o processo de extradição do suspeito já está em curso. As apurações do inquérito continuam com base na análise do material que foi apreendido nesta quinta-feira. Não foi esclarecido por que o cearense estava em Portugal, se com turista, a trabalho ou se tentava se esconder pelos crimes cometidos.

A operação foi batizada de "Avassalador", termo que, segundo a PF, faz referência à dominação e opressão que o suspeito exercia sobre as vítimas. O foco da ofensiva é interromper as práticas ilícitas, identificar as vítimas de abuso sexual e apreender documentos e objetos que possam explicar a atuação do suspeito nos crimes investigados.

O ponto de partida do inquérito foi uma notícia divulgada por uma organização não governamental norte-americana sobre denúncias relacionadas a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças. Segundo a publicação da National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), os crimes foram identificados por empresas de tecnologia em várias partes do mundo.

Reportagem originalmente publicada em O Povo