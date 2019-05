Brasileiro morre surfando ondas de 3 metros no México

(Foto: Bruno Cassola/Divulgação)

O bodyboarder brasileiro Rafael Piccoli morreu na terça-feira (15) ao surfar na praia de Puerto Escondido, no México. As ondas passavam de três metros quando Rafael se acidentou, de acordo com informações locais.

Segundo O Globo, a praia é conhecida pela força de suas ondas tubulares. Rafael tentou pegar um tubo, mas a onda se fechou toda e ele foi atingido.

A suspeita é que Rafael tenha sofrido uma lesão ao se chocar contra a areia. O corpo foi achado em Marinero, praia ao lado de Puerto Escondido, e ainda não se sabe exatamente a causa da morte.

Outro bodyboarder brasileiro, Kalani Lattanzi, publicou um vídeo com o que segundo ele é a última onda de Rafael. "Conheci o Rafa cinco dias atrás com um sorrisão no rosto após surfar altas ondinhas, sua energia era contagiante, uma pessoa totalmente do bem", escreveu.

Um fotógrafo local, Edwin Morales, também fez uma homenagem para Rafael. "Você se foi fazendo o que mais gostava. Nunca me esquecerei do que você me disse. Você não conseguia dormir de ansiedade para surfar esse swell", escreveu.

Rafael era natural de Florianópolis.