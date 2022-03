Brasileiro surfa onda gigantesca e pode quebrar recorde histórico

O brasileiro Vinicius dos Santos pode estar perto de um incrível feito. Uma onda encarada pelo catarinense no mês passado em Nazaré, Portugal, pode ser sido a maior já surfada da história.

Um estudo realizado por Douglas Nemes, um oceanógrafo especializado em mecânica das ondas, apontou que o paredão de água enfrentado por Vinicius no dia 25 de fevereiro alcançou incríveis 29,68 metros. A medição, porém, ainda não tem validade e passará por análise para que se torne oficial.

Durante o feito, o brasileiro surfou de tow-in, que é a modalidade em que o atleta é rebocado por uma moto aquática. O responsável por puxar Vini foi o conterrâneo Lucas Chumbo, que participou do BBB20.

Medição feita por Douglas Nemes aponta que onda teve quase 30 metros

(Foto: Reprodução)

O Brasil, aliás, já é dono do recorde de maior onda surfada: pertence a Rodrigo Koxa, que encarou com sucesso um paredão de água de 24,38 metros, também em Nazaré, em novembro de 2017. Entre as mulheres, a marca é de Maya Gabeira, que surfou 22,4 metros em 2020.

"Segundo essa medição, diz que eu quebrei o recorde. Não quero nada do Koxa, não quero o recorde dele [risos]. Mas é esse meu trabalho, e se foi essa a medição, fico muito feliz. É meu trabalho, minha arte", afirmou Vinicius, em entrevista ao UOL Esporte.