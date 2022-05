Braskem cria Comitê Consultivo de Desenvolvimento Sustentável

A Braskem anunciou nesta quinta-feira (26) a criação do seu Conselho Consultivo de Desenvolvimento Sustentável. A ideia é estabelecer um novo olhar a partir de uma perspectiva diversa e isenta sobre saúde, seguranças, mudanças climáticas, responsabilidade social e outros temas.

Esta é a primeira vez que a Braskem implementa um órgão composto por membros externos e independentes e focado em desenvolvimento sustentável. O objetivo é contar com o apoio de especialistas no direcionamento de sua estratégia de desenvolvimento sustentável – integrando e potencializando práticas e iniciativas que contribuam para o alcance das metas definidas pela empresa para 2030 e 2050.

A estruturação do comitê vem ocorrendo desde o ano passado, com base em diretrizes ligadas à diversidade de perfis culturais e experiências dos especialistas. Dentre seus membros estão Clarissa Lins, sócia-fundadora da Catavento Consultoria; Georg Kell, engenheiro especialista em sustentabilidade e fundador do Pacto Global da ONU; a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira; e Philippe Joubert, CEO da Earth on Board.

O comitê faz parte da estrutura de governança da estratégia, que é composta pelos principais executivos da companhia. O mandato dos integrantes terá duração de dois anos, com possibilidade de expansão do prazo.

Para cumprir os objetivos, o conselho se concentrará principalmente em 4 pilares principais: estratégia de sustentabilidade e visão de longo prazo; objetivos gerais e caminhos para alcançá-los; aconselhamento sobre portfólio de projetos e inovação; e know-how sobre tendências de sustentabilidade e como incorporá-las nas estratégias da empresa. Com o seu apoio, a Braskem fortalecerá sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.