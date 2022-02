Braskem doa mais de R$ 1,1 milhão para fundos de direitos da criança, adolescente e idosos

A Braskem realizou uma doação de mais de R$ 1,1 milhão para os fundos municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Simões Filho e de Camaçari e para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI) de Camaçari. O recurso foi repassado com o objetivo de contribuir com projetos sociais que atendem esse público nos municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A iniciativa está alinhada aos macro-objetivos da Braskem de contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades vizinhas às operações da empresa. "Compreendendo nosso papel na sociedade, buscamos atuar como agentes de transformação, apoiando iniciativas que gerem bem-estar e estimulem o crescimento das comunidades do nosso entorno", pontua Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Os conselhos municipais, em Camaçari, estão definindo o direcionamento do montante destinado aos projetos sociais da cidade que promovam a proteção e defesa dos direitos das crianças, adolescentes e idosos. "Sem dúvida, os valores aplicados dentro do município contribuirão para reforçar o trabalho que já é feito voltado para os idosos e para as crianças. Também quero agradecer a empresa pelo comprometimento e responsabilidade social com o nosso município", afirma a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania de Camaçari (Sedes), Renoildes Oliveira.

Já a verba destinada a Simões Filho será encaminhada ao Núcleo de Atendimento Psicossocial (NAP) do Centro Educacional Santo Antônio (CESA). A entidade é vinculada às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e beneficia crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social do município, com acompanhamento individual, participação em grupos terapêuticos, encaminhamento para a rede de assistência e orientações para acesso a benefícios de programas governamentais.

"O recurso aportado via Fundo Municipal da Criança e do Adolescente irá beneficiar diretamente na manutenção do Núcleo de Atendimento Psicossocial (NAP), ampliando a qualidade do atendimento, tanto na infraestrutura como na equipe de campo, oferecendo uma maior celeridade nos processos", comemorou o líder do CESA José Passos Júnior.