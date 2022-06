Braskem inscre para 1º edital de projetos sociais na Bahia e outros estados

As inscrições para o 1º Edital Braskem: Projetos que Transformam estão abertas até 14 de julho. A seleção inédita foi anunciada pela Braskem para apoiar projetos sociais voltados ao desenvolvimento local e sustentável de comunidades onde a companhia petroquímica tem atuação. As inscrições devem ser feitas on-line (confira o site no fim da matéria).

Na Bahia, a empresa selecionará trabalhos de organizações sociais de Camaçari, Dias d'Ávila, Candeias, Simões Filho e Salvador, priorizando projetos que atendam as comunidades vizinhas ao Polo Industrial de Camaçari, a Região Portuária de Aratu e a Dutovia, que liga o Porto de Aratu, em Candeias, ao Polo Industrial de Camaçari. Além da Bahia, outros estados também serão contemplados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Alagoas. No total, o edital destinará R$ 1 milhão para até 15 iniciativas nos cinco estados beneficiados.

Para este edital, serão priorizadas as instituições com iniciativas voltadas à economia circular, educação ou inovação e empreendedorismo e que promovam a inclusão social de públicos vulneráveis. "Nosso objetivo é desenvolver as comunidades do nosso entorno, apoiando iniciativas relevantes para elas. Por isso, o edital visa selecionar projetos que gerem impacto positivo para a região através de ações com potencial transformador", explica Magnólia Borges, gerente de Relações Institucional da Braskem na Bahia.

Serviço | 1º edital Braskem: Projetos que Transformam

Período de inscrições para o edital: 20/6 a 14/7

Regulamento e inscrições do edital disponível em: http://editalbraskem2022.prosas.com.br