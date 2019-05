Briga de facções motivou espancamento e morte de jovem no Ceará

O espancamento e a morte de Maria Elailane do Nascimento, 19 anos, em Sobral, no Ceará, foram motivados por uma briga entre facções rivais, segundo a polícia do estado. O corpo de Maria foi achado dentro de uma casa abandonada no bairro Terrenos Novos. Vídeos mostraram a jovem apanhando, sendo apedrejada e arrastada por um grupo de cinco mulheres - quatro foram presas.

O delegado Paulo Castro, do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que Maria Elailane passava pelo bairro quando o grupo de mulheres a reconheceu como alguém de uma facção rival. Ela foi então abordada com xingamentos e em sequência começou a apanhar, recebendo socos, chutes empurrões.

Arrastada até a casa abandonada, ela passou a ser agredida com mais intesidade. Pedras e pedaços de pau foram usados na surra. Uma pessoa filmou todo o episódio, que depois circulou nas redes sociais. A polícia ainda procura a quinta mulher que aparece nas filmagens, a pessoa que fez o vídeo e um homem que aparece assistindo a todas as agressões sem fazer nada.

A pessoa que assistiu a cena e a que filmou já foram identificadas e seguem foragidas. A quinta mulher ainda não tem identidade conhecida.

Moradores da região informaram que Maria não morava no bairro, mas namorava um rapaz da região. A polícia informou que ela não tinha passagem.