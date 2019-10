Briga em Águas Claras termina com mulheres mortas e policial ferido

Duas mulheres morreram após serem baleadas após um homem abrir fogo dentro de um bar durante uma briga no bairro de Águas Claras, em Salvador, no final da manhã deste sábado (12). Outras três pessoas ficaram feridas na ocasião.

Deise Vitória Teles Silva, de idade não informada, e Maricélia da Silva Santos, 41 anos, não resistiram aos disparos. Não há informações se elas morreram no local ou se chegaram a ser socorridas para uma unidade de saúde.

Segundo nota da Polícia Civil, um policial civil fora de serviço está entre os baleados. Ele e os outros dois feridos foram socorridos para unidades médicas e ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com informações preliminares, as duas mulheres mortas seriam irmãs. O crime aconteceu após uma discussão entre o autor e Maricélia, que era proprietária do bar. A polícia faz buscas para encontrar o autor dos disparos.

Os corpos de Deise e Maricélia foram levados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde devem passar por perícia antes da liberação para sepultamento.