Briga em reunião de condomínio deixa três mortos e três feridos em Roma

Uma briga em uma reunião de condomínio na Itália, em Roma, acabou com três pessoas mortas e outras três gravemente feridas neste domingo (11). O autor do crime é um homem identificado como Claudio Campiti, de 57 anos. Ele foi preso e levado para prestar depoimento. O homem invadiu o espaço onde acontecia a reunião, sacou da sua pistola e disparou, segundo a imprensa local.

A reunião tratava da gestão de um consórcio imobiliário no bairro Nuovo Salario, na capital italiana. A disputa teria surgido de antigos conflitos entre os condôminos. Segundo a "Agenzia Italia", Campiti também tinha um blog no qual falava sobre sua relação conflituosa com os vizinhos e com a estrutura do local, diz publicação de O Globo.

Campiti primeiro atirou contra a diretora do consórcio de condomínios. Ele ainda atingiu outras duas pessoas antes da arma emperrar e os demais participantes conseguirem abrir a porta e fugir.

A arma usada por Campiti foi obtida em um clube de tiro. O suspeito retirou o armamento, mas não o devolveu.

Campiti tinha um blog no qual atacava os administradores do complexo de condomínios onde morava. O último post publicado por ele tinha como título a frase: "Bem-vindo ao inferno". No texto, o suspeito fez acusações: "O Consórcio Valle Verde é na verdade uma associação criminosa, eu diria até máfia", afirmou.