Briga entre Pogba e seu irmão tem ameaças, feitiçaria e extorsão

Se no meio dos famosos, briga e exposições são comuns, uma treta entre dois jogadores importantes da Europa conseguiu agitar as redes sociais. Paul Pogba e seu irmão mais velho, Mathias, têm trocado farpas e revelações chocantes, até Kylian Mbappé, do PSG, teve seu nome envolvido na treta.

A situação começou no último sábado (27), quando Pogba revelou que um grupo de indivíduos, composto por amigos de infância do meio-campista, iniciaram uma série de ameaças. A gangue estava armada com rifles e com homens encapuzados que pediam 13 milhões de euros.

Os advogados do jogador informaram que a gangue teria esperado por Paul Pogba no centro de treinamento da Juventus para começar as ameaças. No entanto, seu irmão, Mathias, comentou que a equipe jurídica do atleta estava tentando manipular a mídia e as autoridades e que há várias coisas que ninguém sabe.

"Espero que você não seja enganado por uma tentativa de manipular a mídia e as autoridades. Quando você é famoso o mundo está com você, as autoridades ouvem com mais atenção. Mas isso não o coloca acima da lei, a polícia não é sua subordinada! Ah, e há pouco tempo, meu irmão alegou à polícia italiana que não conhecia nosso primo direto, com quem crescemos, fazendo-lhe uma visita banal e que nada lhe fez, a família pode testemunhar isso. Era sobre uma queixa de assédio contra um primo inocente... Algumas pessoas parecem não entender por que estou falando sobre a história do meu primo. Alguém que não é honesto com a polícia sem motivo, será honesto com você, mesmo que fale através de seus advogados? Caso contrário para o resto, paciência, acontece", comentou Mathias.

O irmão de Paul ainda revelou que houve uma tentativa de pedido para um bruxo fazer um feitiço contra o colega do PSG, Kylian Mbppé. "Kylian, agora você entende? Não tenho nada de negativo contra você, minhas palavras são para o seu bem, tudo é verdadeiro e comprovado, o marabu é conhecido! Lamento a este irmão, um chamado muçulmano mergulhado na feitiçaria, nunca é bom ter um hipócrita e um traidor perto de você!", escreveu.

A imprensa europeia vai continuar investigando o caso para compreender as ameaças e troca de farpas que os irmãos deram no último fim de semana.