Briga entre torcidas organizadas deixa ao menos três feridos em estado grave

A tarde deste domingo (4) no bairro de São Caetano, em Salvador, foi invadida por cenas de violência durante um confronto entre torcidas organizadas do Vitória e do Bahia. Ao menos três pessoas ficaram gravemente feridas após serem espancadas com pedaços de madeira, metal e pedras. Até atropelamento de ré houve. O caso aconteceu no Largo da Argeral, nas proximidades da 4ª Delegacia.

A Polícia Militar confirmou que três torcedores foram socorridos pela Samu e levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanecem internados. Todos os três hospitalizados são integrantes da Bamor, torcida organizada do Bahia.

Uma das vítimas sofreu um afundamento no crânio e, de acordo com o que o CORREIO apurou, nenhum deles corre risco de morte, apesar da lesão.

Segundo nota oficial da Polícia Civil, a ocorrência está em processo de formalização e os envolvidos ainda serão ouvidos.

Após a confusão, 53 integrantes da torcida Os Imbatíveis, do Vitória, foram detidos por policiais militares nas proximidades da Ladeira do Camurujipe e conduzidas para a Central de Flagrantes. Alguns desses torcedores foram flagrados portando drogas e armas brancas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver pessoas estiradas no chão e muito sangue. Em um dos vídeos, os próprios integrantes da torcida Imbatíveis filmam os homens caídos no chão e os identificam como membros da Bamor.

Um carro ainda é visto atropelando um grupo de pessoas presentes na ação violenta e fugindo logo em seguida após ter vidros quebrados. Testemunhas relataram que a ação foi iniciada pela organizada Os Imbatíveis, do Vitória, contra os integrantes da Bamor, que estariam em menor número.

Em grupos de Whatsapp, membros de organizadas relataram que o conflito deste domingo teve origem no dia 28 de agosto, dia da partida entre Bahia e Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Membros da TUI teriam armado "emboscadas" para os da Bamor que iam para o estádio naquele dia, tomando materiais usados pela torcida. Já neste domingo (4), em retaliação, cerca de 10 integrantes da Bamor estiveram no São Caetano, armados com barras de ferro, esperando a organizada do Vitória passar em direção ao Barradão. No entanto, os dez estariam em menor número e acabaram levando a pior.

Um dos vídeos mostra o momento em que o veículo dá ré e atinge parte do grupo que corria na rua. Cenas fortes abaixo.