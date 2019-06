Briga entre vizinhos termina com um baleado em Itinga

Um homem foi baleado pelo vizinho, na noite desta sexta-feira (21), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o boletim registrado no posto da Polícia Civil no Hospital Geral do Estado (HGE) José Alberto Pereira Santos, 59 anos, foi encaminhado à unidade, depois de ser baleado na coxa esquerda. Ele teria se desentendido com um vizinho.

Ainda segundo a polícia, José Alberto estava chegando em casa, por volta da meia-noite, quando foi surpreendido pelo vizinho - um homem identificado inicialmente como Sílvio.

Não há informações sobre o seu estado de saúde. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.