Britannica Escola libera cronograma de cursos gratuitos para educadores

Professores da educação básica de todo o Brasil poderão aproveitar, entre os dias 29 e 31 de outubro, de mais uma rodada de formação online do portal Britannica Escola. Os cursos são realizados por meio da parceria entre a Encyclopédia Britannica – editora que figura entre as mais conceituadas do mundo – e a CAPES, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Em outubro, os temas abordados na formação são o uso de conteúdo digital na sala de aula e aluno pesquisador no ensino. Estão sendo oferecidas cinco turmas nos turnos matutino e vespertino. Além da formação direcionada aos educadores, a Britannica Escola também disponibiliza material de estudo para pais e alunos, como artigos, imagens, vídeos e uma série de recursos lúdicos.

A plataforma

A plataforma Britannica Escola tem como objetivo a produção de materiais educacionais tanto para professores, quanto para pais e alunos. No portal, são oferecidos conteúdos para pesquisa nas áreas de Artes, Artes da Linguagem, Ciência, Esportes, Estudos Sociais, Geografia, Matemática e Religião. Os professores contam ainda com serviços que permitem criar áreas para organização de aulas por professores, ambiente de trabalhos para alunos, jogos, área multimídia e vídeos da TV Escola.





Confira o cronograma e o link dos cursos

Data: 29 de outubro, das 8h30 às 9h30

Curso: Uso de Conteúdo Digital na sala de aula Link: https://britannica.zoom.us/webinar/register/WN_rP22bNynRnS6jgQBpeRwrA

Data: 29 de outubro, das 17h30 às 18h30

Curso: Aluno Pesquisador no Ensino Link: https://britannica.zoom.us/webinar/register/WN_p7RVKTRAQsKO0VLb2zK7ug

Data: 30 de outubro, 10h30 às 11h30

Curso: Aluno Pesquisador no Ensino Link: https://britannica.zoom.us/webinar/register/WN_xv08icrORR-g4ljfH_6CMg

Data: 30 de outubro, das 15h30 às 16h30

Curso: Uso de Conteúdo Digital na sala de aula Link: https://britannica.zoom.us/webinar/register/WN_9t3B-nmNSYylagngArlrMg

Data: 31 de outubro, das 11h às 12h

Curso: Uso de Conteúdo Digital na sala de aula Link: https://britannica.zoom.us/webinar/register/WN_ArAzX6pyTSKI-pRMEv0XYQ