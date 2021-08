Britney Spears é investigada por denúncia de agressão a funcionária

A cantora Britney Spears está sendo investigada pela polícia após uma funcionária denunciar que foi agredida pela artista em uma disputa dentro da casa da cantora.



O capitão Eric Buschow, do Departamento do Xerife do Condado de Ventura, confirmou a abertura da investigação. “Em última análise, essa investigação será encaminhada ao escritório do advogado para revisão. É uma bateria de contravenção menor [investigação]", disse Buschow.



De acordo com fontes do site People, Britney não bateu em ninguém. “A governanta estava segurando seu telefone e Britney tentou arrancá-lo de suas mãos”, explicou a fonte.



O advogado da cantora, o ex-promotor federal Mathew Rosengart, afirmou que trata-se de um exagero e nada mais do que “ele disse, ela disse” sobre um celular, sem golpes e sem lesão alguma. “Qualquer um pode fazer uma denúncia, mas isso deveria ter sido encerrado imediatamente”.



O incidente ocorre poucos dias depois que seu pai, Jamie Spears, anunciar que estava disposto a renunciar o cargo de tutor da filha na hora certa e com uma transição ordenada. Ele controla há 13 anos os negócios e questões pessoais de Britney.



Jamie Spears foi nomeado tutor em 2008, depois que a cantora foi hospitalizada para tratamento psiquiátrico. A gerente de cuidados da cantora, Jodi Montgomery, assumiu a função temporária no final do ano passado, quando Jamie Spears sofreu um problema de saúde.