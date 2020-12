Brotas e Pituba têm 140 resultados positivos para covid-19 no fim de semana

Os testes feitos neste final de semana em Brotas e na Pituba detectaram 140 pessoas com covid-19, segundo balanço da prefeitura. Foram 899 testes realizados, no total. 101 pessoas em Brotas testaram positivo e outras 39 na PItuba. Os dois bairros estão com medidas de prevenção à covid-19 de volta desde a quarta-feira (2) e desde então 1.484 pessoas já foram testadas, com 251 resultados positivos.

A testagem tem previsão inicial de duração para até esta terça-feira (8). Ela acontece em unidades volantes que ficam no fim de linha de Brotas e na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, a partir das 8h. O resultado da doença permite que a pessoa se isole e pare de transmitir o vírus.

O procedimento é feito através de uma punção digital (furo no dedo) após o paciente fazer um cadastro, e o resultado é encaminhado até as 18h do mesmo dia por meio de mensagem de texto para o celular da pessoa. Em caso de resultado positivo para o coronavírus, a pessoa é orientada a fazer o isolamento e a contraprova.

Outras ações

Além dos testes, equipes da Limpurb fazem a desinfecção das ruas da Pituba e de Brotas com carro-pipa e agentes de limpeza com pulverizadores costais, com solução de hipoclorito de sódio e água. A Prefeitura-Bairro de cada região também está distribuindo máscaras de proteção para a população.

Além das ações nos bairros, a população pode fazer o teste em postos de saúde e em todas as 40 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da cidade. Desde o início da pandemia, a SMS realizou 223.205 testes para detecção da doença até hoje. De acordo com dados obtidos no portal da Transparência da SMS, há 100.651 casos confirmados da doença na capital baiana, entre os quais 96.865 casos já estão curados.