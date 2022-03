Brotas terá atendimento itinerante do TRE-BA a partir desta quinta (24)

O caminhão de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) chega ao bairro de Brotas, em Salvador, nesta quinta-feira (24). O serviço itinerante faz parte do projeto “TRE em Todo Lugar”, que leva atendimento eleitoral em caminhões adaptados para atender especialmente o público que não tem acesso à internet.

O caminhão do TRE foi instalado no Colégio Estadual João Pedro dos Santos, na Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), s/n. O serviço ficará disponível somente nessa quinta-feira, das 8h às 18h.

Além de Salvador, o serviço também atenderá mais três cidades baianas. Em Porto Seguro, o atendimento acontecerá de quinta-feira a sábado (24 a 26/3). Na quinta e na sexta, o funcionamento será das 8h às 19h e no sábado, último dia da ação na cidade, cidadãos poderão ser atendidos das 8h às 16h. Nos três dias, a ação ocorrerá na Praça do Trabalhador, Rua do Campinho.

Na sequência, nos dias 24 e 25, o caminhão atenderá em Euclides da Cunha, onde 8.973 eleitores estão com os títulos cancelados. Já no sábado (26), será a vez do município de Monte Santo, que possui 8.734 documentos eleitorais cancelados, receber o serviço de atendimento itinerante.

O “TRE em Todo Lugar” é resultado de parceria entre o TRE baiano e a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e cada veículo do projeto tem quatro atendentes do TRE-BA, mais um supervisor e um servidor da área de tecnologia da informação.

Atendimento presencial e online

Desde o início de março, o TRE-BA retomou o atendimento presencial. Os cartórios eleitorais de todo o estado estão abertos para o público mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal do TRE-BA ou por telefone (71) 3373-7000.

Para além do atendimento itinerante e do agendamento para acesso presencial aos cartórios, os serviços online permanecem disponíveis e os eleitores podem contar com o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), que pode ser acessado pelo site do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br), pelo Telegram (@maiatrebot) e pela central telefônica (71) 3373-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Os cidadãos têm até o próximo dia 4 de maio para solicitar o alistamento (1º título) ou regularizar o documento eleitoral. Quem não cumprir o prazo não poderá participar das Eleições Gerais 2022, marcadas para o próximo dia 2 de outubro.