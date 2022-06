BRT de Salvador inicia operação em setembro com frota de 24 ônibus

O BRT de Salvador vai entrar em operação no mês de setembro com 24 novos ônibus, sendo oito deles elétricos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Muller. Nesta primeira etapa, será iniciada uma operação assistida com linhas circulares entre a região do Shopping da Bahia e a Pituba.

O prefeito Bruno Reis ressaltou que o BRT será integrado aos outros modais na capital baiana: ônibus, metrô e sistema complementar, e os usuários vão pagar a mesma tarifa. "Então nós temos a partir de setembro quatro modais funcionando na cidade e o passageiro pegará qualquer desses modais pagando um único valor pela tarifa", afirmou.

Fabrizzio Muller explicou que os investimentos e a operação do sistema serão feitos pelas concessionárias que operam o transporte coletivo da capital baiana. Ele diz que, dentro do planejamento estratégico do BRT, está previsto que em torno de 30% dos veículos que vão operar no sistema sejam elétricos.

"Iniciaremos em setembro uma operação assistida e nós teremos 24 ônibus rodando de forma circular e que farão a integração com outros ônibus que vêm dos bairros. A gente vai ter certamente um salto na qualidade do transporte público que vai ser oferecido à população de Salvador", disse Muller.

A terceira etapa das obras, neste trecho da Pituba, já está em fase final de execução e deve ser entregue em agosto. Com isso, o sistema já estará preparado para entrar em operação em setembro.