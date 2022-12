Bruna Linzmeyer exibe pelos na virilha e vira alvo de críticas

A atriz Bruna Linzmeyer exibiu nas redes sociais as medalhas que conquistou após realizar uma competição no mar do Rio de Janeiro neste fim de semana.

Sorridente e visivelmente feliz pelas conquistas, a famosa de 30 anos posou para a foto e mostrou que tinha pelos nas axilas e na virilha. "Nadamos eu, alguns cardumes, uma tartaruga, minha professora Bárbara, minha amiga Biriba e mais 1000 humanos", escreveu na legenda da publicação.

No entanto, o que era para ser apenas uma sequência de fotos de momentos felizes, virou uma enxurrada de críticas por Bruna não depilar a região íntima.

"Para que deixar os pelos desse tamanho? É falta de higiene", escreveu um internauta. "É preciso entregar umas giletes para ela, hein?", ironizou outro seguidor. "Cada um tem seu gosto, mas deixar na Mata Atlântica é osso", disse outro.

Em 2021, em conversa à Marie Claire, Bruna comentou que não compreendia o quanto as pessoas ainda tinham a cabeça fechada para a depilação.

"Ter liberdade e autoestima para não ficar refém da depilação e, ao mesmo tempo, depilar em algum momento por alguma razão. Tudo isso porque você QUER, e não porque é "feio", "sujo", "inadequado" ou que quer outra pressão social que não faz o menor sentido. O importante mesmo, fofinhas, é que vocês se sentem bem", disse.