Bruna Marquezine assume namoro com Enzo Celulari no dia do beijo

Bruna Marquezine e Enzo Celulari finalmente assumiram o namoro. Nesta terça-feira (13), a atriz postou uma foto beijando o amado para celebrar o Dia do Beijo.

"Feliz Dia do Beijo, coisa", escreveu a atriz na foto, tirada durante uma viagem para Fernando de Noronha no início do ano. Enzo compartilhou o clique e retribuiu a homenagem: "feliz dia (do melhor) beijo".

Bruna e Enzo começaram a ser apontados como um possível casal ainda em junho de 2020, mas chegaram a negar a possibilidade na época. Pequenas interações nas redes sociais alimentaram as suspeitas de fãs.

Foi apenas no início de 2021 que os boatos começaram a tomar mais força após eles serem flagrados juntinhos em uma viagem para Fernando de Noronha. Depois disso, as interações e saídas juntos começaram a ficar mais e mais comuns, apesar de nunca terem falado abertamente sobre o romance.