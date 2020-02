Bruna Marquezine curte folia comendo acarajé e dançando Harmonia; veja vídeo

Repetindo a dose de sexta-feira (21), Bruna Marquezine voltou a curtir o Carnaval no camarote Expresso 2222 neste domingo (23). Ela esteve no local acompanhada por amigos e não atendeu a imprensa.

Marquezine chegou no camarote por volta das 19h30 e foi correndo para um local mais reservado. Lá, foi recebida pela anfitriã. a empresária Flora Gil.O primeiro trio que passou após ela chegar foi o de Harmonia do Samba e ela se jogou no swing, requebrando enquanto comia um acarajé. Apesar disso, Bruna ficou a maior parte do tempo sentada em um batente do espaço enquanto conversava com os amigos.

Por volta das 20h30, a imprensa foi convidada a se retirar do local, a pedido de Flora Gil, e não pôde mais acompanhar os passos da musa no camarote.

Além de já ter ido ao Expresso na última sexta, no sábado Bruna Marquezine almoçou na casa de Gilberto e Flora Gil no Corredor da Vitória.

