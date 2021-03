Bruna Marquezine discute na web e revela choro por pai internado na virada do ano

Bruna Marquezine ficou irritada e discutiu com seguidores em uma rede social na madrugada deste domingo (13). A atriz foi criticada por aparecer sem máscara enquanto fazia uma trilha com Enzo Celulari.

A atriz reagiu às críticas e explicou que só tirou o acessório pois já estava chegando ao carro. "Tirei a máscara perto do carro, ou quando estava sozinha com as pessoas que estão convivendo comigo, não cruzei com ninguém sem máscara, só essa semana já fiz dois testes e uma sorologia completa. Não conheço nenhuma pessoa que não tenha saído de casa desde março do ano passado", escreveu ela.

Os internautas não perdoaram e fizeram questão de lembrar que Bruna furou a quarentena em outras ocasiões, como a viagem que fez com Enzo e amigos para Fernando de Noronha, e outra em que foi com Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis para uma ilha em Angra passar a virada de ano.

"Saiu uma foto minha sem máscara e vocês começam o ataque. Você vive comigo pra saber que dor eu tô sentindo ou deixando de sentir? Meu pai passou o ano novo sozinho internado por causa desse vírus maldito. Passei a virada chorando por FaceTime", rebateu ela.