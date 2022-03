Bruna Marquezine na DC: Atriz é escalada no filme Besouro Azul

Bruna Marquezine está confirmada no elenco de Blue beetle (Besouro azul), o novo filme da DC, com estreia prevista para 2023. A informações é do site The Wrap, especialista em cinema, nesta terça-feira (8). A brasileira está escalada para viver a protagonista feminina, Penny.

Esse será o primeiro longa-metragem da DC estrelado por um personagem latino, onde a atriz se juntará a Belissa Escobedo, Harvey Guillén e Xolo Maridueña, ator de Cobra Kai. Ele está definido para estrelar o papel principal de Jaime Reye, par romântico de Bruna.​​​​​​

Angel Manuel Soto vai dirigir o roteiro do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, o mesmo do remake de Scarface. John Rickard atuará como o produtor.

Supergirl

Durante a pandemia, Bruna quase foi escolhida para estrelar a personagem "Supergirl" em The Flash. A atriz revelou em um podcast ter ficado em segundo lugar na disputa pelo papel, tendo perdido para Sasha Calle.

"Eu não tinha como ir para Londres [para os testes finais]. É óbvio que esse não foi um dos únicos motivos. Esse papel era dela [Sasha]. Ela tem o mérito dela e o desempenho dela foi excepcional”, declarou Marquezine em podcast da Globoplay.