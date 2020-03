Bruna Marquezine sobre saída da Globo: 'Queria mais liberdade'

No final de 2019, a atriz Bruna Marquezine e a Globo romperam o contrato. O desligamento da artista causou espanto, visto queela era integrava o elenco do canal desde que era criança e, ao longo dos anos, tornou-se uma das atrizes mais requisitadas do país.

Em entrevista à revista Quem, Marquezine decidiu falar o motivo que a fez deixar de integrar o elenco fixo da Rede Globo. Segundo a atriz, o momento pedia mudanças no rumo da carreira.

“Na verdade, recentemente a Globo oficializou o que eram rumores. Não foi uma quebra, foi um acordo, o encerramento do contrato. Decidimos fazer no fim do ano passado. Temos uma trajetória muito bonita juntos, desde antes da Salete, e a Globo sempre foi casa e família pra mim. Cheguei num momento da minha vida em que queria ter mais liberdade justamente para estar um mês fora estudando, trabalhando ou mergulhando em outras áreas, experimentando novidades”, contou Bruna Marquezine.

Ainda durante o papo, a atriz revelou quais são seus próximos passos – que incluem incursões em outras áreas, como a moda.“Sim, já existe diálogo com Netflix e outras plataformas. Quero trabalhar”, garante Bruna Marquezine.

Durante o Carnaval, Bruna foi figura nos principais agitos do país, principalmente, em Salvador. A atriz, inclusive, respondeu a comentários sobre sua aparência.