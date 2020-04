Bruna Surfistinha fará live para dar dicas de sexo

Enquanto as aglomerações continuam não permitidas, muitos artistas e profissionais de diversas áreas têm feito lives para entreter quem está de quarentena. A última a aderir a tendência foi a ex-garota de programa Bruna Surfistinha.

Ela irá dividir um pouco de seu conhecimento em um bate papo que irá ocorrer nesta sexta-feira (10) em seu Instagram. No post de divulgação, ela disse que vai tirar dúvidas, falar curiosidades e dar dicas para apimentar o relacionamento.

No post, Bruna pediu para as pessoas deixarem perguntas nos comentários com a hashtag #LivedaSurfistinha. As melhores serão selecionadas e respondidas ao vivo.