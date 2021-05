Bruno Covas tem quadro clínico irreversível, diz boletim médico

O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, apresentou piora no estado de saúde nesta sexta-feira (14). O boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o quadro é irreversível.



Bruno Covas está internado no hospital desde o dia 2 de maio, para tratamento do câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.



"O Prefeito Bruno Covas segue internado no Hospital Sírio-Libanês recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica. Neste momento, encontra-se no quarto acompanhado de seus familiares", diz boletim divulgado na noite desta sexta.



Na última segunda-feira (10), Covas havia iniciado uma nova etapa de tratamento, com a combinação de imunoterapia e terapia-alvo. Na imunoterapia, o tratamento consiste no uso de um medicamento que reforça o sistema imunológico do paciente, para que ele próprio combata o câncer. Já a terapia-alvo é feita com um medicamento que identifica uma proteína que existe em células cancerígenas e ataca essas células.



Na semana passada, o prefeito licenciado já havia passado por um procedimento contra um sangramento na cárdia, localizada na transição entre o estômago e o esôfago, detectado em um exame. Para esse procedimento, Covas chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele chegou a ser intubado para o procedimento, mas foi extubado no mesmo dia, após o sangramento ter sido contido. No dia 4 de maio, ele deixou a UTI e foi para leito semi-intensivo. Depois disso, ele chegou a postar uma foto nas redes sociais, onde aparece ao lado do filho.



Com o afastamento de Covas do cargo, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assumiu a Prefeitura de São Paulo no último dia 4, por 30 dias.