Bruno Gagliasso leva filho para set de filmagens de série da Netflix em Salvador

O set de filmagens na série "Santo", da Netflix, recebeu uma visita ilustre nesta quarta-feira (20), em Salvador. Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, foi até a Praça da Sé para acompanhar de perto o trabalho do ator.

O papai coruja compartilhou o momento em seu Twitter. "E aí galera! Hoje eu vim ajudar o papai no trabalho! Dei umas dicas pra ele fazer direito o serviço dele. Não entendi nada, mas curti", escreveu Bruno no Twitter, compartilhando duas fotos do momento.

E aí garera! ✌???? Hoje eu vim ajudar o papai no trabalho! Dei umas dicas pra ele fazer direito o serviço dele. Não entendi nada, mas curti! pic.twitter.com/nWojoqVV2h — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) October 20, 2021

Já no Instagram, o galã compartilhou outra parte da passagem dele por Salvador. Ele encontrou e recebeu as bençãos de Dona Lia de Itamaracá, compositora pernambucana que está na capital baiana.