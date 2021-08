Bruno indica que fará mudanças no Bahia contra Grêmio; Rossi volta

Escolhido para assumir o Bahia de forma interina após a saída do técnico Dado Cavalcanti, desligado do comando na última terça-feira (17), o português Bruno Lopes conta as horas para fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Treinador do time de aspirantes, ele estará na beira do campo durante o confronto com o Grêmio, neste sábado (21), às 19h, em Porto Alegre.

Pela frente, Bruno terá uma missão bem complicada: fazer o Bahia voltar a vencer na Série A. O tricolor amarga jejum de seis partidas sem triunfo. Apesar do pouco tempo de trabalho que teve, o treinador acredita que os dias de preparação foram proveitosos e podem render frutos ao Esquadrão.

"Quando há uma mudança é sempre porque algo não agrada, mas não podemos esquecer as coisas que foram bem feitas. É pouco tempo de trabalho, três treinos com todo o grupo e mais um regenerativo. Não dá para mudar tanta coisa, mas há questões comportamentais para ajustar, questões mais táticas. É por aí que vamos. Manter as coisas boas que estavam sendo bem feitas e ajustar algumas questões táticas", disse ele.

Diante de um Bahia que precisa reagir, o treinador se cercou de atletas que trabalham com ele na equipe sub-23. Nomes como Pablo, Raniele, Mayk e o garoto Raí, de 19 anos, foram relacionados. De acordo com Bruno Lopes, a idade não será um impeditivo para que os atletas estejam em campo.

"A idade não pode ser um critério nem para entrar nem para sair da equipe. Tem que ser a qualidade. Se o jogador tiver qualidade, com certeza será aposta. Temos o caso do Raniele que já estava no elenco principal e trabalhou comigo no sub-23, o Raí, que é um menino do sub-20 e que eu decidi puxar para o sub-23 e agora puxei para esse jogo porque vi qualidades nele e com certeza tem características que podem acrescentar ao grupo", afirmou.

Ao ser questionado se pretende fazer mudanças de peças na equipe, o treinador fez mistério e preferiu não divulgar a escalação. O certo é que o tricolor terá o retorno de Rossi no ataque. Sem Capixaba, fora por questão contratual, Matheus Bahia entra na lateral esquerda.

"É natural (as mudanças), mas não posso colocar as cartas em cima da mesa. Essa é uma vantagem que podemos ter, pois não há uma margem de comparação anterior. É natural que isso aconteça, mas até a hora do jogo as coisas podem ser ajustadas. É esperar para ver", finalizou o treinador.