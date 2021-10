Bruno Reis comemora 90% de ocupação hoteleira em Salvador no feriadão

O feriadão do dia 12 de outubro foi um sucesso para o setor de hotelaria em Salvador, que chegou a 90% de ocupação. Notícia comemorada pelos empresários e também pelo prefeito Bruno Reis, que afirmou, nesta quarta-feira (13), que os números são importantes para os negócios soteropolitanos e, consequentemente, para a arrecadação municipal.

"Isso é importantíssimo porque a gente sabe que o principal gerador de emprego e renda na nossa cidade é o setor de serviços e que, nesse setor, o carro chefe é o turismo. Então, quando a gente vê esse índice de ocupação, é positivo", comentou Reis sobre o 90% de ocupação.

Para justificar a comemoração, o prefeito lembrou que a ocupação hoteleira é parte de uma engrenagem que beneficia uma grande diversidade de profissionais da cidade.

"Começamos a restabelecer o cenário econômico frente à pandemia. Quando o turista vem a Salvador, ganha motorista de táxi e de Uber, a baiana de acarajé, o vendedor de água de côco, bares, restaurantes, toda uma cadeia que gira em torno desse setor. É importante que o turista venha gastar seu dinheiro aqui, fazer esse dinheiro circular na nossa economia", concluiu o prefeito.

Inauguração de acesso viário

As falas do prefeito foram concedidas em conversa com a imprensa durante a inauguração de um novo acesso viário construído pela Prefeitura que vai facilitar o tráfego de veículos que circulam pelos bairros de Canabrava, Trobogy, Nova Brasília e Pau da Lima, além das imediações do Estádio Manoel Barradas (Barradão) e da Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto).

A ligação está localizada entre o bairro de Jardim Nova Esperança à Avenida Mário Sérgio através da Rua Jardim dos Girassóis, via à direita após a USF João Roma Filho, sentido Aeroporto.

