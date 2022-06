Bruno Reis confirma possibilidade de Carnaval na Boca do Rio

Já pensou no Carnaval de Salvador na Boca do Rio, com os trios passando por Pituaçu até o bairro de Piatã? O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou essa possibilidade em entrevista ao Bnews, durante evento para inauguração das obras da duplicação da estrada do Curralinho.

O prefeito afirmou que o Conselho do Carnaval (Comcar) acertou de apresentar um projeto à prefeitura para avaliar a possibilidade de transferência e viabilizar alteração.

A mudança seria exclusivamente para o circuito Barra-Ondina, que é alvo de críticas de moradores da região. Portanto, o circuito Campo Grande, Pelourinho e fanfarras no Barra-Ondina permanecem do mesmo jeito.

Ao portal, o gestor disse que a mudança é possível devido a uma intervenção viária que vai acontecer, com a construção um calçadão na orla da Boca do Rio e Itapuã. "Surge uma nova Barra na cidade e há possibilidade de um carnaval aí".

Diz ainda que isso é fruto do aumento de população na cidade. "É natural que o espaço fique limitado. Ou agora, ou no futuro, terá que surgir uma nova área da cidade que tenha condições de receber o carnaval".

Procurado para comentar sobre o assunto, o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) não retornou até a publicação da matéria.