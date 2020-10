Bruno Reis é o sabatinado pelo CORREIO desta sexta-feira, 23

A sabatina com os candidatos à prefeitura de Salvador, realizada pelo CORREIO com o apoio do E Estúdio e ITS Brasil, irá entrevistar o prefeiturável Bruno Reis (DEM), nesta sexta-feira, 23. A entrevista dele acontece das 13h às 14h e poderá ser acompanha, ao vivo, pelos perfis do CORREIO nas redes sociais Facebook, Instagram e no canal do jornal no Youtube.

Desde a segunda-feira, 19, já foram sabatinados os candidatos Rodrigo Pereira, Olívia Santana, Hilton Coelho, Celsinho Cotrim, Bacelar, Cézar Leite e Major Denice. O nono candidato à prefeito de Salvador, Pastor Isidório, foi convidado, mas disse que não poderá participar da sabatina por falta de espaço na agenda.

Regras e formato

No dia da sabatina, o candidato ou alguém da sua equipe precisa ficar disponível 30 minutos antes para ser feito o teste de acesso. Todos os candidatos responderão perguntas feitas pelo CORREIO, audiência do veículo, além de associações, federações e especialistas nos principais temas que interessam à sociedade.

Todas as perguntas enviadas por entidades, especialistas e leitores serão relacionadas a propostas de governo, não sendo dirigidas diretamente a nenhum deles. As questões serão numeradas e os candidatos escolherão na hora um número escrito no envelope. Serão 18 no total, sendo duas para cada candidato. As perguntas estarão em envelopes com números e serão sorteados pelo apresentador no dia.

Os candidatos devem se comprometer com as regras da sabatina. Não serão permitidos ataques às empresas Rede Bahia, Jornal CORREIO, TV Globo, bem como aos demais candidatos. Caso o candidato desobedeça esta regra, terá o seu microfone cortado momentaneamente. O tempo perdido neste processo não será devolvido.

A sabatina será dividida em 4 blocos, com duração de 5, 12, 15 e 18 minutos, respectivamente. É previsto que cada pergunta dure 1 minuto e os candidatos e candidatas têm 2 minutos para responder. No entanto, de acordo com o editor do CORREIO Donaldson Gomes, apresentador da sabatina, esse tempo é bem flexível: o sabatinado pode se prolongar no período da resposta desde que tenha consciência de que isso vai reduzir a quantidade de perguntas que o tempo lhe permitirá responder.

Confira a agenda das sabatinas que ainda vão ocorrer: