Bruno Reis nomeia servidores e anuncia novo concurso municipal

Mais 139 profissionais foram nomeados como servidores municipais pelo prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (19). Durante o evento, ele anunciou que deve realizar mais um concurso para ampliar o quadro de servidores.

Os nomeados desta terça são decorrentes do último processo seletivo realizado pela administração municipal, em 2019. São 25 psicólogos, 55 assistentes sociais e mais 59 pedagogos – estes últimos darão aulas nos segmentos de Educação Infantil e no Ensino Fundamental I (Anos Iniciais) na rede municipal de ensino.

"Convocamos todos os assistentes sociais que estavam no cadastro reserva, chamamos os classificados, e, depois, os que estavam no cadastro reserva. Vamos realizar concurso para assistência social e outras áreas na cidade que tem necessidade, como na área da saúde, que tem algumas demandas. O secretário Thiago Dantas está fechando com os órgãos as necessidades", explicou o prefeito. Depois disso, é que a prefeitura deve dar seguimento ao processo para contratar uma empresa organizadora e depois lançar um edital.

Ainda de acordo com ele, mais profissionais devem ser nomeados em breve, a exemplo de guardas municipais, agentes de fiscalização e agentes de trânsito. “Estamos procurando manter a qualidade dos serviços no padrão conquistado nos últimos anos e a chegada desses novos servidores vai permitir prestar um serviço ainda muito melhor”, completou Bruno Reis.

Os candidatos nomeados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Gestão (Semge), situada na Rua Horácio César, 64, bairro Dois de Julho, para tomar posse de suas respectivas funções, no prazo de 30 dias corridos, munidos da mesma documentação original entregue no ato da convocação. Os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais e cópias atualizadas. Os atendimentos ocorrem das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.