Bruno Reis prevê que 50% do público-alvo seja vacinado até junho 

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), estima que o público-alvo da capital baiana esteja 50% vacinado até junho de 2021. A previsão será confirmada se as 100 milhões de doses estimadas para serem recebidas pelo Ministério da Saúde (MS), nos meses de maio de junho, sejam distribuídas aos estados e municípios.

“A previsão para maio e junho são 100 milhões de doses. Se isso se confirmar, significa que podemos chegar final de junho com 50% do público alvo, ou seja, da população acima de 18 anos, vacinado em nossa cidade”, prevê o prefeito. Até então, segundo Reis, o MS recebeu 102 milhões de doses para o Plano Nacional de Imunização (PNI).

Com essa possibilidade, Bruno Reis convoca mais 250 técnicos de vacinação. “Diante dessa perspectiva, de, em dois meses, termos que vacinar o que vacinamos nesses três meses meio, é que, hoje, estou autorizando a contratação de mais 250 vacinadores para ampliar ainda mais o sistema de vacinação de nossa cidade”, anuncia.

O chefe do executivo municipal também esclarece as próximas fases do processo de imunização. “O PNI diz que agora vamos vacinar as pessoas com comorbidades. São 22 comorbidades e já estamos na quarta. A CIB [Comissão Intergestora Bipartite] deve aprovar, durante esse final de semana, o inicio de novas comorbidades”, afirma.

Salvador já começou a vacinação das pessoas com Síndrome de Down, autistas, transplantados e avançou, nesta sexta-feira (30), para o grupo de imunossuprimidos. Após esse público, a prefeitura vacinará as prioridades da quarta fase.

“Vencidas as comorbidades, tem públicos que estavam como a prioridade da quarta fase, que são os trabalhadores da educação, que faltam apenas 5 mil para vacinar em nossa cidade, trabalhadores da limpeza pública, que vacinamos acima de 40 anos, trabalhadores da segurança, que já vacinamos os acima de 40 anos, trabalhadores o transporte público que vacinamos acima de 50 anos”, esclarece.

Só depois que todos dessas categorias forem contemplados, de todas as faixas etárias, que Salvador avançará para o público geral com idade igual ou menor a 59 anos. Porém, não há data cravada para quando isso deve ocorrer. “Nem o prefeito, nem ninguém, pode assegurar que dia começa a vacinação de 59, 58, 57, 56 anos. Espero que, à medida que as doses cheguem, que possa ser o mais breve possível”, espera o prefeito.

Novos lotes com vacinas da Coronavac e Pzifer chegarão no sábado e na segunda-feira, respectivamente, como também informou o prefeito na coletiva de imprensa. Nem a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nem A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) souberam dizer qual seria a quantidade. O CORREIO aguarda uma resposta do Ministério da Saúde.

O prefeito ainda liberou, nesta sexta-feira (30), a reabertura das praias e ampliou o funcionamento do comércio. As praias só podem ser frequentadas de segunda à sexta.

De acordo com dados do vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Salvador tem 535.835 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra covid-19. Dessas, 148.286 são trabalhadores da saúde. O total de pessoas que tomou a segunda dose da vacina é de 231.617 soteropolitanos, sendo 55.124 trabalhadores da saúde.

Esses números correspondem a 18,5% (primeira dose) e 8% (segunda dose) de imunizados em relação ao total da população de Salvador. Pelas estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital de Bahia tem 2.886.968 habitantes.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro