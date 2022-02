Bruno Reis sanciona lei que muda nome da Av. Adhemar de Barros para Milton Santos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), anunciou na tarde desta terça-feira (22) a mudança oficial do nome da Avenida Adhemar de Barros para Avenida Milton Santos. Segundo o prefeito, a lei para a troca do nome já está sancionada e o nome de Milton Santos estará na inauguração da 2ª etapa da requalificação da via.

"Em uma justa homenagem da nossa cidade, a Av. Adhemar de Barros agora passará a se chamar Av. Milton Santos, que era baiano e um dos maiores geógrafos da nossa terra. Ele é um dos intelectuais mais renomados do Brasil e contribuiu muito pra a formação sociopolítica do nosso país", escreveu Bruno Reis em seu perfil no Instagram.

O Projeto de Lei 97/2021, que prevê a substituição do nome, foi aprovado no plenário da Câmara Municipal de Salvador no dia 15 de fevereiro durante Sessão Extraordinária.

Motivo de polêmica desde que foi apresentado pelo vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), o projeto de lei dividiu opiniões. De um lado, estava o grupo contrário à mudança da famosa avenida de Ondina, batizada em homenagem ao controvertido ex-governador paulista, formado sobretudo por moradores e empresários do bairro. Do outro, os que defendiam a alteração do nome para celebrar o geógrafo baiano, tido como um dos mais importantes intelectuais do Século 20.

Apesar de ter sido professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) – a avenida é o endereço do maior campus da instituição –, e ter uma história vinculada ao estado, Milton Santos jamais recebeu o devido reconhecimento do seu nome em logradouros públicos.

Vários movimentos se mobilizaram e construíram um abaixo-assinado virtual em apoio ao projeto que agora segue para o prefeito Bruno Reis. “Finalmente conseguimos aprovar o Projeto de Lei da Avenida Milton Santos. Justa homenagem a esse que foi um dos maiores intelectuais do país. O projeto agora segue para o Prefeito e esperamos que ele sancione e atenda a solicitação da população”, comemorou Vasconcelos.