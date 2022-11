Bruno Reis sobre novo piso dos agentes de saúde e endemias: 'Conquista histórica'

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou nesta quarta-feira (30) que o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de Salvador, no valor de R$ 2.850, representa uma conquista histórica para a categoria. O projeto que garante a remuneração foi enviado pela prefeitura e aprovado nesta quarta pela Câmara Municipal.

“Estamos garantindo uma conquista histórica para os agentes, uma categoria fundamental para a sociedade e que cumpre com muita dedicação sua função social. Nós sempre mantivemos diálogo aberto e franco com os profissionais e fico feliz com este novo piso salarial em Salvador, que é quase 20% maior do que o piso nacional (R$ 2.424)”, destacou Bruno.

O projeto aprovado prevê ainda adicional de insalubridade e adicional por tempo de serviço, além de pagamento de R$ 10.829 retroativos para cada agente. “Isso foi possível graças ao diálogo e ao esforço que nós fizemos na prefeitura para garantir, além do salário, outros benefícios para a categoria. Seguiremos trabalhando para valorizar e reconhecer o trabalho de todos os servidores públicos, que nos ajudam a construir uma cidade cada vez melhor para as pessoas”, acrescenta

Bruno ainda destacou que a prefeitura vai manter uma mesa permanente de negociação em busca de regularizar os repasses financeiros da União para o pagamento dos agentes.

Atualmente, o governo federal repassa R$ 20 milhões a menos para a capital baiana, porque o Ministério da Saúde calcula que Salvador teria um excedente de 637 profissionais.