Bruno Soares vai à semifinal das duplas no Torneio de Estocolmo

Os duplistas do Brasil tiveram destinos opostos neste início de sexta-feira (18), nos torneios pela Europa. Enquanto Bruno Soares avançou à semifinal do Torneio de Estocolmo, Luisa Stefani foi eliminada justamente nesta fase em Luxemburgo.

Soares vive grande momento na temporada. Campeões do Masters 1000 de Xangai, na China, ele e o croata Mate Pavic superaram o sueco Robert Lindstedt e o moldávio Radu Albot por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Brasileiro e croata formam a dupla cabeça de chave número três da competição sueca, de nível ATP 250.

Soares e Pavic vinham fazendo um início de parceria, a partir de junho, sem maior brilho e com dificuldade de emplacar boas vitórias. O título em Xangai parece ter mudado o rumo da dupla. Eles somaram nesta sexta-feira a sétima vitória consecutiva no circuito.

Na semifinal, eles terão um bom teste pela frente. Vão duelar com o romeno Horia Tecau e com o holandês Jean-Julien Rojer. A dupla, que é a principal favorita ao título, avançou nesta sexta com um triunfo sobre o local Andre Goransson e o norte-americano Nathaniel Lammons por 7/6 (7/5) e 6/2.

Stefani

Na chave de duplas do Torneio de Luxemburgo, a brasileira Luisa Stefani foi eliminada nas semifinais, ao lado da norte-americana Hayley Carter. Elas foram superadas pela chilena Alexa Guarachi Mathison e pela também americana Kaitlyn Christian por 2 a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 11/9.

Apesar da queda, Stefani deve aparecer na 75ª posição do ranking de duplas na atualização da próxima segunda-feira (14), o seu melhor ranking da carreira até agora. Até então sua melhor posição era a de 77ª, obtida no mês passado. Tenista do País com maior destaque nas duplas, ela ocupa atualmente a 80ª colocação.

A tenista brasileira vem se destacando nas duplas ao longo desta temporada. Faturou o seu primeiro título no circuito da WTA ao vencer o Torneio de Tashkent, no Usbequistão, ao lado de Carter. Além disso, conquistou a medalha de bronze no disputa de duplas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

Além de Soares e Stefani, outro brasileiro entrará em quadra nesta sexta em jogo de duplas. Em Moscou, Marcelo Demoliner joga ao lado do holandês Matwe Middelkoop. Eles vão enfrentar os italianos Thomas Fabbiano e Andreas Seppi na semifinal.