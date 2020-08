Bunker de traficante descoberto pela PM tinha frigobar, TV e ar-condicionado; vídeo

Uma operação policial na favela do Muquiço, na Zona Norte do Rio de Janeiro, descobriu, dentro de uma casa na comunidade, um esconderijo por trás de um fundo falso num banheiro, que era utilizado durante operações pelo traficante Bruno da Silva Loureiro.

Conhecido como Coronel, ele é apontado como o chefe do tráfico na região. As informações são do jornal Extra.

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) encontraram, nesta terça-feira (4), dentro de uma espécie de bunker, além de um colchão, uma TV, um frigobar, vários objetos pessoais do criminoso e o que parecia ser um cofre.

Passagem secreta que leva ao esconderijo do chefe do tráfico de drogas na Comunidade do Muquiço acaba de ser descoberta em ação do #9BPM. Os agentes desbarataram o esconderijo usado por Bruno da Silva Loureiro, vulgo: "Coronel", foragido da justiça.#PMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/bAA07l7xFi — @pmerj (@PMERJ) August 4, 2020

"GAT do 9º BPM logrou êxito ao encontrar refúgio do traficante coronel, dono do tráfico de drogas na comunidade do Muquiço. O local onde ele se escondia durante as operações e ficava até o término", diz um dos agentes, em vídeo divulgado nas redes sociais da própria Polícia Militar fluminense.

O traficante Coronel não foi encontrado e é considerado foragido.