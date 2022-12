Buracão, Rio Vermelho e Itapuã: confira as 36 praias impróprias para banho em Salvador

Um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo aponta que o Brasil atingiu o menor número de praias limpas em 6 anos. Em Salvador, das 36 praias analisadas, nenhuma foi classificada como boa, quando está própria para banho de mar em todas as semanas monitoradas. O estudo analisa dados de balneabilidade medidos pelos governos estaduais. Entre as consideradas péssimas estão: Tubarão, São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Pedra Furada, Patamares, Corsário, Bogari, Boca do Rio e Armação.

Entre as praias consideradas ruins há pontos bastante procurados por baianos turistas, como Buracão, Rio Vermelho (Rua da Paciência) e Itapuã - em dois locais: Rua Sargento Waldir Xavier e em frente à Sereia -, além de Piatã, Pituba (Rua Paraíba), Pituba (Praça Wilson Lins), Placafor, Rio Vermelho (Largo da Dinha), Roma, Contorno e Bonfim.

Já entre as regulares estão: Aleluia, Amaralina (em frente a painel de Bel Borba), Amaralina (em frente à Praça Budião), Boa Viagem, Cantagalo, Farol da Barra (Rua Dias D'Ávila), Farol da Barra (Restaurante Barravento), Flamengo, Ondina (Avenida Ademar de Barros), Ondina (Morro da Sereia), Ponta de Nossa Senhora, Porto da Barra, Santa Maria e Stella Maris. As demais praias a medição não foi realizada

São consideradas boas as praias próprias em 100% das semanas monitoradas. Os balneários impróprios em até 25% do tempo são classificados como regulares. Já os ruins foram os impróprios entre 26% e 50%. Para ser considerada péssima, a praia esteve imprópria em mais de 51% das medições. Os índices verificam, por exemplo, a presença de microrganismos e de substâncias químicas nocivas à saúde humana. Ainda levam em conta a presença de bactérias em fezes de humanos e de animais.

Leia mais em Alô Alô Bahia