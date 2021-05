'Buraco no peito que nunca vai sarar', diz pai de criança morta em ataque a creche

Pai de uma das vítimas mortas em um atentado a um creche em Saudades, Santa Catarina, Leonardo Felipe Fernandes de Barros diz que a família está chocada e ainda não sabe como vai lidar com a perda de Anna Bella Fernandes de Barro, de 1 ano e oito meses. Cinco pessoas - três crianças e duas adultas - foram mortas por um jovem de 18 anos usando uma faca.

"Não tenho palavras para explicar (o que sente). Só existe um buraco em nossos peitos que nunca vai sarar", disse ele ao G1 SC.

Ele disse que Anna Bela era uma criança carinhosa e que vai lembrar de tudo que viveu com ela. "Ela é um verdadeiro anjinho. Uma de suas primeiras palavrinhas foi justamente 'carinho', porque ela adorava fazer em todos. Sempre estava correndo e sorrindo. Sempre fazia amizades onde estava".

Anna Bela era a segunda filha de Leonardo com a esposa. Houve um velório coletivo para as cinco vítimas na manhã de hoje em Saudades, no Parque de Exposições Theobaldo Hermes.

Jovem invadiu escola armado

O suspeito invadiu a escola infantil Pró-Infância Aquarela com duas facas. Ele atacou uma professora, três crianças e uma agente de educação. Um outro bebê de 1 ano e 8 meses também foi ferido. Socorrido, passou por cirurgia e está na UTI.

Contido por pessoas da vizinhança, o suspeito foi preso pela polícia. Antes, ele deu golpes contra o próprio corpo e está internado em estado grave.

Keli e Mirla morreram no ataque (Foto: Reprodução)

As vítimas incluem a professora Keli Adriane Aniecevski, que foi a primeira ferida e, mesmo assim, ainda correu para a sala onde estavam quatro crianças para tentar avisar. O agressor correu para a sala e continuou os ataques, matando ainda a agente educativa Mirla Renner, 20 anos, e as três crianças.

Todas as vítimas foram atingidas com pelo menos cinco golpes. O assassino ainda tentou entrar em todas as salas da creche, mas as outras professoras conseguiram se trancar com as crianças.

Na casa dele, a polícia achou R$ 11 mil e duas embalagens de facas novas. Agora, a investigação busca descobrir o que motivou o ataque criminoso.

Saiba quem são as vítimas

* A professora Keli Adriane Aniecevski, 30 anos, dava aulas na unidade há cerca de 10 anos. Ela foi a primeira a ser atacada

* Mirla Renner, 20 anos, atuava como agente educacional na creche

* Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses

* Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses

* Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

Sarah, Murilo e Anna Bela (Foto: Reprodução/NSC TV)