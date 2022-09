Burse comanda treino tático no Vitória; saiba situação de Rafinha

Artilheiro do Vitória, com oito gols, Rafinha segue como dúvida para o jogo contra o Figueirense, domingo (18), às 16h, no Barradão. Nesta quarta-feira (14), o atacante continuou o tratamento de fisioterapia para curar a contusão na coxa. Além disso, ele fez alguns movimentos orientados e corrida, tudo sob a supervisão do departamento de fisiologia do clube.

Nas atividades, Rafinha teve a companhia do lateral direito Iury, que também segue vetado, assim como o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. Este último, além de tratamento, fez exercícios de musculação.

Os demais jogadores fizeram um trabalho tático comandado pelo técnico João Burse. Usando bonecos como obstáculos, ele treinou manobras ofensivas com cruzamentos e finalizações. Depois, colocou dois times em ação para exercitar as ações ofensivas, defensivas e as movimentações estratégicas para o jogo contra o Figueirense.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quinta-feira (15), na Toca do Leão. O Vitória ocupa a terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, um a menos que o Figueirense, que está em segundo lugar. Se vencer o time catarinense, o ultrapassa e volta à zona de acesso da tabela.

O ABC é o líder, com oito pontos, e o Paysandu o lanterna, com três. Os dois se enfrentam no sábado (17), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal. Apenas os dois primeiros colocados do grupo garantirão o acesso à Série B.