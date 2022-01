Buscando gerar empregos e renda, startup Favo desembarca na Bahia: conheça

Em tempos de pandemia e com muitos desempregados no país, toda iniciativa que possa ser uma possibilidade de melhorar a vida das pessoas é importante. As startups de Social Commerce têm buscado contribuir 'cortando' a cadeia do comércio, diminuindo o número de intermediários entre as fábricas e os consumidores finais.

A Favo é uma startup que intermedia a venda de itens de supermercados online por meio de usuários locais, a quem chama de empreendedores, tentando, ao mesmo tempo, auxiliar essas pessoas com renda e democratizar o acesso às lojas virtuais. A empresa começa suas operações nesta segunda-feira (17) na Bahia, primeiro estado nordestino a contar com a Favo.

De acordo com a startup, "parte do diferencial do negócio está na escala de compra" da Favo, "diretamente com as marcas e produtores e posterior distribuição aos empreendedores. Os consumidores contam com uma oferta de produtos como frutas, verduras, legumes, básicos, matinais, bebidas, limpeza, higiene pessoal, pet shop, descartáveis entre outros". A startuo conta com mais de 3 mil produtos diferentes, de mais de 350 marcas.

"Os preços são mais baixos graças a uma tecnologia robusta, que simplifica a cadeia de suprimentos e conecta esses públicos, na maioria das vezes vizinhos de rua ou condomínio. Todo o projeto da Favo foi criado para beneficiar marcas, empreendedores e, claro, os consumidores finais", ressalta Marina Proença, cofundadora da startup.

Segundo a empresa, já são mais de 10 mil pessoas usando a Favo para garantir uma renda extra. "Os ganhos de comissões variam de 7,5% a 15% sobre o volume de vendas realizadas, muitas vezes superando os R$ 3 mil de ganhos por mês".

Para o início da operação na Bahia, a Favo conta com um centro de distribuição parceiro de 19 mil m² localizado em Simões Filho. "O mercado baiano é um dos mais relevantes do país. Por seu tamanho e complexidade, tornou-se uma prioridade para nós. Queremos repetir aqui os bons resultados, tanto em vendas quanto em geração de renda extra, que temos registrado em São Paulo, interior paulista e Belo Horizonte e região metropolitana", diz Marina.

Para maiores informações de como fazer parte da rede da Favo, é só acessar o site da startup.