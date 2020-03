Buscas em Brumadinho são suspensas por conta do coronavírus

Pela primeira vez depois de mais de um ano de trabalho - especificamente 421 dias -, as buscas pelos 11 desaparecidos do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em 25 de janeiro do ano passado, foram suspensas neste sábado (21). A suspensão vigora até que seja revogado o estado de emergência em razão do coronavírus.

Os trabalhos envolviam, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 700 pessoas que trabalhavam diariamente, entre bombeiros, funcionários da Vale e terceirizados. A medida foi tomada para evitar aglomerações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Minas Gerais tem 38 casos confirmados de coronavírus. A transmissão do vírus já é considerada comunitária em todo o país, segundo o Ministério da Saúde.