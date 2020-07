Cabeleileila Leila: criação de Eduardo Sterblitch vira meme na internet

Em boa parte do Brasil os salões de beleza ainda não foram reabertos, mesmo assim o principal assunto dos últimos dias na internet tem sido uma cabeleireira - ou melhor, uma cabeleileila.

Em uma propaganda tosca, Leila Cabeleileilos, o salão de beleza da cabeleileila Leila e de seu sobrinho neto Luís Cláudio, promete deixar seus cabelos sedosos e as unhas perfeitas. Tudo, claro, num ambiente esterilizado para você não ficar mal.

Mas, caso você queira dar uma de burguesinha e ir na cabeleileila Leila (ou na Esther ticista) para hidratar as suas madeixas de cabelo, temos uma notícia triste: este salão de beleza não existe.

Gente quem inventou o cabeleleila leila? — +a (@maisa) July 26, 2020

Te explico, Maísa. O viral trata-se de uma criação do humorista Eduardo Sterblitch que foi exibida em sua live “Sterblitch Não Tem um Talk Show: o Talk Show”, exibida no Facebook e Twitter do Gshow. Um dos quadros do programa é a “hora dos comerciais”, onde são exibidas peças publicitárias criadas pelo humorista e sua equipe. Foi aí que surgiu a cabeleileila mais famosa do Brasil.

Frustrações à parte, veja alguns dos memes, afinal, é mais difícil esquecer este vídeo do que dizer “cabeleireira Leila” rápido, três vezes seguidas e sem errar.

Todo número de São Paulo que me liga eu atendo falando:



- Leila Cabeleleilos, o salão de cabeleleilo da cabeleleila Leila, pois não? — gui sousa (@guilhermesousa) July 27, 2020

cabeleireira leila ✂️

cabelos ????‍♀️ unhas ???? hitratração ????‍♀️ e unhas ????

cabeleileila leila ✂️

venha fazer suas unhas ???? seus cabelos ????‍♀️ e até mesmo hitratrar suas madeixa de cabelo conosco ????‍♀️

cabeleileira leira ✂️

tudo esterilizado ???? pá você não ficá mal ????

cabeileileila e leila ✂️ — Vittor Guidoni ???? (vittinho do sus) (@VittorGuidoni) July 27, 2020

só passo vergonha mesmo ????????????????‍♀️✨????????????????????????✨✨✨ cabeleleila leila pic.twitter.com/wHcbRrdtk7 — julia ????????‍♀️✨ (@julinhaac4) July 27, 2020

o que será que a cabeleleila leila e seu sobrinho neto luis claudio estão fazendo agora? — rod (@rodpocket) July 26, 2020