Cabo suspeito de ter atirado e matado menina de 5 anos em Niterói é preso

Um cabo da Polícia Militar foi preso nesta terça-feira (2) em Niterói, no Rio de Janeiro, por suspeita de ter feito o disparo que matou Ana Clara Machado, de 5 anos. A garota estava brincando com o irmão quando foi baleada, na comunidade Monan Pequeno.

O PM, que não teve nome divulgado, foi preso por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele foi levado ao Batalhão Especial Prisional depois de ser ouvido na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

O delegado responsável pelo caso disse que o policial não confessou o disparo, mas se contradisse no depoimento. Ele é lotado no 12º Batalhão (Niterói). Além disso, o relato de testemunhas e as provas também contradizem a versão apresentada pelo PM.

Contradições

A PM disse que uma equipe fazia patrulhamento na região do Monan Pequeno após denúncias de roubos de veículos e transeuntes. Cinco suspeitos foram surpreendidos no local e atiraram contra os policiais. Os PMs revidaram e o grupo fugiu para a região mais alta dentro da comunidade.

Os PMs continuaram seguindo o grupo e foram alvos de novos tiros, segundo a corporação. Depois disso, moradores relataram que uma criança havia sido baleada e os policiais tentaram socorrer a menina, diz a PM.

Já os familiares dizem que não havia bandidos no local, nem troca de tiros quando a menina foi baleada. A mãe de Ana Clara disse ao G1 que ouviu um policial dizer para outro que ele tinha feito "besteira".

“Eles simplesmente subiram, tinha dois meninos sentados mexendo no celular. Um se rendeu, e o policial continuou dando tiro. De lá mesmo, ele conseguiu acertar minha filha. O menino continuou falando ‘sou morador, sou morador’. Eu corri para ver minha filha que estava no chão. Ele foi falar com o menino e um policial falou para o outro ‘você fez besteira, você fez besteira’”, diz Cristiane Gomes da Silva.

Ela conta que pediu para que salvassem a filha dela, mas os policiais não queriam pegar a menina. Depois, ele pegou a garota de "qualquer jeito" e colocou na viatura. "Eu falei para eles ‘vocês mataram a minha filha, acabaram com a mina vida’. Eles acabaram com a vida da minha filha de 5 anos”, diz ela.

A mãe diz que a menina morreu em seus braços. “Eu falei na viatura que ele tinha matado a minha filha, eles ficaram falando que não. Minha filha estava agonizando. Até que minha filha me olhou, acho que ela se despediu de mim. Acho que foi tipo ‘Tchau, mãe. Estou indo, não vou aguentar”. Ela tentou, mas não deu”.