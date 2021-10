Caçador que participou das buscas por Lázaro é preso por estuprar adolescente

Um caçador apelidado de Babaçu foi preso na última segunda-feira (25) por suspeita de ter estuprado uma adolescente de 16 anos em São Miguel do Araguaia, em Goiás. Babaçu ficou conhecido por ter ajudado nas buscas por Lázaro Barbosa, o baiano que ficou conhecido como o "Serial Killer de Brasília".

Segundo a Polícia Civil, Babaçu teria dado presentes a uma jovem em troca de relações sexuais com ela. A adolescente, no entanto, recusou o contato com o caçador, que então teria passado a ameaçá-la até, supostamente, concretizar o abuso.

O homem teria ameaçado tomar o celular da vítima e levá-la para longe de casa. A coação teria resultado na relação sexual entre ambos.

Depois do abuso, ele teria levado a adolescente para a casa dela, onde mais uma ameaça teria sido feita. Segundo a jovem, Babaçu teria dito para ela não contar o que havia acontecido. A adolescente, porém, denunciou o crime à polícia e o homem acabou preso.

Segundo os agentes, após ter sido detido, o caçador tentou fugir da delegacia, mas não conseguiu. Babaçu tentou se aproveitar do fato de que na unidade não há celas, mas acabou algemado em uma cadeira.

Depois da tentativa de fuga, Babaçu ainda teria ameaçado os policiais de morte. Os agentes o conduziram à Polícia Penal, onde agora ele está à disposição do Poder Judiciário.