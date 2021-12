Caçador sem registro é preso por porte ilegal de arma na Bahia

Um homem foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ambiental ao ser surpreendido por uma equipe da 25ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) do município de Casa Nova, no norte da Bahia, com três espingardas calibres 22,e 28 e 55, uma carabina calibre 22 e 14 caças. O caso ocorreu na tarde do domingo (28), durante uma abordagem na BR-235.

O suspeito alegou ser caçador, mas não apresentou a documentação comprobatória de Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores (CAC).

"Ele foi flagrado ainda com cinco tatus-china, quatro tatus-peba, dois tatus-bola e dois preás e afirmou que era caçador. Mesmo que ele apresentasse a documentação de caçador seria detido pelo crime de caça a animal silvestre", explicou o comandante da unidade, major Clécio dos Santos.

Além disso, seis munições, dois recipientes com chumbo e um outro com pólvora também foram apreendidos. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Casa Nova.

"O procedimento cabível foi adotado e o homem, que não possuía passagens anteriores pela polícia, foi liberado mediante o pagamento de fiança. O material após periciado será incinerado", concluiu o delegado Arnaldo Dionísio.