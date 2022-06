Cacau Menezes renuncia à presidência do Conselho Deliberativo do Vitória

Antônio Carlos Menezes não ficou sequer uma semana na presidência do Conselho Deliberativo do Vitória. Cacau Menezes, como é conhecido, renunciou ao cargo na última terça-feira (31). Com isso, uma reunião extraordinária foi convocada para o próximo dia 8 para definir a nova cadeia sucessória do clube.

Antes afastado da função de vice-presidente do órgão, Cacau Menezes tinha decidido assumir o posto máximo do Conselho Deliberativo após Paulo Carneiro ser destituído da presidência do Vitória e Fábio Mota, que ocupava o cargo de forma interina desde o final de outubro, ser efetivado. Este último vinha acumulando o posto de presidente do Conselho Deliberativo, mas precisou renunciar da antiga função.

O reaparecimento repentino de Cacau Menezes e a decisão dele de suspender a reunião para definir a cadeia sucessória do clube, que estava agendada inicialmente para o último dia 26, fizeram com que torcedores do Vitória divulgassem uma carta aberta repudiando o ato e questionando a legalidade da presença dele no cargo de presidente do Conselho Deliberativo.