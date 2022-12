Cachoeira sediará primeira posse de defensores públicos no interior da Bahia

Pela primeira vez, uma cidade do interior do estado da Bahia sediará a posse de novos defensores públicos. O evento, marcado para esta quarta-feira (07), ocorrerá no município de Cachoeira, na Praça Ubaldino de Assis, mais conhecida como Jardim Grande, às 9h.

Ao todo, 22 defensores públicos serão empossados. A cerimônia encerrará o XVIII Curso de Preparação à Carreira de Defensor Público, promovido pela Escola Superior ESDEP. Na ocasião, também ocorrerá a entrega de medalhas de honra ao mérito defensorial.

A homenagem é destinada ao jurista Marco Aurélio Carvalho pela relevância de sua atuação nas áreas jurídica, política e social, com importantes serviços prestados à Instituição Defensoria. Ele também fará uma palestra sobre a Defensoria e a Democracia.

Para o defensor público geral, Rafson Ximenes, a ocasião serve para aproximar a população do serviço público e gratuito em assistência jurídica oferecido pela Defensoria, assim como reforçar junto aos empossados o sentido de vínculo com seus assistidos.

“A posse popular é o coroamento do curso de formação dos defensores, depois de treinamentos e experiências práticas para iniciar o exercício do ofício. É hora de relembrar a eles e elas, e a própria comunidade, que a Defensoria existe para servir o público. De mostrar que os recursos investidos na Defensoria, no acesso à justiça, rendem frutos”, comentou Ximenes.

Ainda de acordo com o defensor público geral, a escolha por Cachoeira para promoção da primeira posse popular no interior do estado, ocorre tanto por se tratar de uma cidade que carrega a simbologia das lutas pela independência do Brasil e da Bahia, como por recentemente ter sido local de instalação de uma nova unidade da Instituição.

Atendimento jurídico

Para mostrar que estão mesmo prontos, os novos defensores e defensoras já vão começar a atender à população logo após a entrega dos certificados. O atendimento durará até às 14h.

A bordo da Unidade Móvel de Atendimento, eles estarão à disposição com orientações jurídicas nas áreas de Família, Direitos Humanos, Infância e Juventude, Criminal e Execução Penal, Idoso, Cível e Fazenda Pública. Na oportunidade, também serão realizados exames de DNA gratuitos.

SERVIÇO

O quê: Posse Popular dos(as) novos(as) defensores(as) públicos(as) com atendimento à população em Cachoeira

Quando: Quarta-feira, dia 7 de dezembro, às 9h

Onde: Praça Ubaldino de Assis, mais conhecida como Jardim Grande