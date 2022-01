Cachorra sentada em cadeira de praia, com chapéu e óculos, é o 1º meme de 2022

Sombra e água fresca é o que muita gente procurou na virada do ano. Começar 2022 na praia, curtindo o sol e boa companhia é uma boa pedida. E Laika sabe bem aproveitar a vida. Isso porque a cachorra, da raça labrador, foi flagrada enquanto o tutor dava uma entrevista a uma afiliada da TV Globo, em Santa Catarina, com um look inusitado.

Aparentemente tranquila, a pet estava com óculos escuros, chapéu e sentada em uma cadeira de praia durante a transmissão ao vivo feita pelo repórter, na praia de Canasvieiras, em Florianópolis.

"Todo ano ela (cachorra) quer ir pro mar, não importa o lugar. Mas, ela gosta das praias de Floripa", disse Valdemir, o tutor.

Laika Fidelis tem 9 anos de idade. O vídeo e a imagem da cachorra viralizaram nas redes sociais. "A foto desse cachorro na praia é, de longe, a foto mais icônica nesse início de 2022", disse uma internauta. "Até o cachorro na praia e eu não", lamentou outro.