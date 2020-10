Cachorro anda 60km até chegar em casa após ter sido esquecido por donos

Um cachorrinho conseguiu encontrar seu caminho para casa mesmo após ter sido esquecido em um posto de gasolina na cidade de Hangzhou, na China, no dia 26 de setembro. A jornada do pet durou 32 dias, nos quais ele andou cerca de 60km.

De acordo com o jornal Qianjiang Evening News, o cão, chamado Dou Dou, só reencontrou seu lar no dia 29 de outubro.

A família saiu em direção interior para visitar parentes e o cachorro estava no carro o tempo todo, até que foi acidentalmente deixado para trás em um posto de gasolina. De acordo com o jornal, a família parou no posto para cuidar do filho, acreditando que o cachorro estava no carro o tempo todo.

No entanto, o dono do animal só foi perceber o incidente quando chegou no destino horas depois, quando chegou em casa.

No dia seguinte, a família chegou a retornar ao local, mas não encontrou Dou Dou. Passadas semanas, os familiares já haviam aceitado a perda e apenas torciam para que o cachorro tivesse encontrado um novo lar.

Quando estavam se acostumando à ausência, porém, o que parecia ser um cachorro de rua apareceu na porta da casa e, após algumas suspeitas, tiveram a certeza de que se tratava de Dou Dou, que havia andado 60 km do posto até ali.

O animal estava bastante magro e sujo, mas não havia sofrido nenhum ferimento. "Sempre achei que Dou Dou era inteligente. Desta vez, foi realmente impressionante", disse o dono do cão.

Casos como esse podem acontecer se o animal contar com um senso de orientação aguçado, conforme mostrou Dou Dou, de acordo com especialistas. Porém, a condição privilegiada não está presente em todos os cachorros.